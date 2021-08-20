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Экономика / Промышленность
20 августа 2021, 19:31

В Свердловской области запустят производство материалов для деревянного домостроения

Дерево

Древесину будут изготавливать для строительства деревянных домов. Фото: Александр Зайцев

В городе Лесном организуют производство, где будут изготавливать материалы для деревянного домостроения. Объём инвестиций на его запуск составляет более 22 миллионов рублей.

Соглашение об этом уже заключено с "Атом-ТОР" - управляющей компанией территории опережающего социально-экономического развития, которая функционирует в закрытых городах, где есть предприятия "Росатома".

"Бизнес-план предусматривает выпуск продукции высокого качества из пиломатериалов хвойных пород и конкурентной отпускной ценой, сформированной с учётом налоговых льгот и других преференций, применяемых на ТОСЭР. Начало производства намечено на середину следующего года, а выход на полную мощность – к 2024 году", - цитирует министра инвестиций и развития Свердловской области департамент информполитики региона

Инвестиции в проект составят более 22 миллионов рублей, на производстве создадут около 35 новых мест.

Предприятие в первую очередь будет ориентироваться на удовлетворение спроса со стороны бизнеса Свердловской области. В приоритете у проекта: концепция безотходного производства, экологичность и формирование комфортных условий труда.

Областная газета Свердловской области

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