Темы дня

Экономика / Промышленность
26 октября 2021, 10:20

Владимир Путин наградил Дмитрия Пумпянского

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир путин подписал указ о награждении президента Группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что Дмитрий Пумпянский награждён за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу. 

Дмитрий Пумпянский - выпускник металлургического факультета УПИ (ныне - УрФУ). После окончания вуза работал на крупных металлургических предприятиях Урала. Кандидат технических и доктор экономических наук. 

В настоящий момент также возглавляет совет директоров Трубной металлургической компании и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.10.2021, 12:06 / Культура
Фильм «Разжимая кулаки» выдвинули на «Оскар» от России
26.10.2021, 11:53 / Общество
"Российская газета" опубликовала материал "Облгазеты" о презентации книги "Урал Демидовых"
26.10.2021, 11:45 / Общество
Роспотребнадзор прокомментировал предложение о новых ограничениях в Свердловской области
26.10.2021, 10:52 / Общество
В ТЦ МЕГА в нерабочие дни будут закрыты большинство магазинов
26.10.2021, 10:22 / Общество
Минздрав России утвердил форму сертификата о прививках от COVID-19