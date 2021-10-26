Владимир Путин наградил Дмитрия Пумпянского

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Президент России Владимир путин подписал указ о награждении президента Группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что Дмитрий Пумпянский награждён за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Дмитрий Пумпянский - выпускник металлургического факультета УПИ (ныне - УрФУ). После окончания вуза работал на крупных металлургических предприятиях Урала. Кандидат технических и доктор экономических наук.

В настоящий момент также возглавляет совет директоров Трубной металлургической компании и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.