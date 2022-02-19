Саксония спустя 10 лет возобновляет деловые связи со Свердловской областью

Лутц Райнхардт заявил о планах по сотрудничеству с предприятиями ООО "Силур", "Уральские локомотивы" и Первоуральским автоагрегатным заводом. Фото: PR-служба Уральской ТПП

Уральскую столицу посетила делегация из департамента содействия экономики федеральной земли Саксонии с целью возобновления делового сотрудничества со Свердловской областью и знакомства с промышленностью Урала. Бизнес-контакты между Саксонией и Средним Уралом оборвались десять лет назад — в 2012 году.

В составе делегации из Саксонии в Екатеринбург прибыли официальный представитель департамента для саксонской экономики в России и СНГ Лутц Райнхардт, а также руководитель проектов департамента Юлия Линевич. В Уральской торгово-промышленно палате, представители которой сопровождали гостей, сообщили, что в 2012 году деловые связи Саксонии и Урала ослабли из-за смены политического курса, санкций и впоследствии — пандемии коронавируса.

Делегация во время своего визита провела встречи с представителем МИД РФ Александром Харловым, замминистра международных и внешнеэкономических связей Людмилой Берг и директором АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Михаилом Васильевым, а также посетила несколько промышленных предприятий региона. Речь идёт об ООО "Силур" в Арамиле, "Уральских локомотивах" и Первоуральском автоагрегатном заводе.

Лутц Райнхардт заявил о планах по сотрудничеству со всеми тремя предприятиями. В свою очередь вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов отметил, что со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире и возвращением к полноценным конгрессно-выставочным мероприятиям Саксонию и Свердловскую область ждёт большое будущее в сфере реализации совместных проектов.

"За десять лет Екатеринбург пережил несколько эволюционных скачков как в развитии городской инфраструктуры, так и в экономическом плане. Если говорить о производственных предприятиях Урала, здесь динамика развития ещё выше, поскольку промышленность — основа экономики региона. Несмотря на меняющиеся политические курсы России и ЕС, сотрудничество и бизнес-связи уральских и немецких предприятий практически не прерывались", — передаёт слова Михаила Козлова PR-служба Уральской ТПП.