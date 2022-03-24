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Экономика / Промышленность
24 марта 2022, 16:56

В Екатеринбурге запустят разработку водородных авиа- и автодвигателей

  Юлия Пастух
Турбина самолёта.

Предполагаемый срок запуска испытательного стенда — лето текущего года. Фото: Евгения Скачкова

Победитель Dakar гоночная команда Сергея Карякина SNAG Racing и авиационное конструкторское бюро Ecolibri открывают в столице Урала лабораторию по разработке водородных двигателей для авиа- и автомобилестроения.

Предполагаемый срок запуска испытательного стенда в Екатеринбурге – лето текущего года. В исследованиях участвуют партнеры компаний-разработчиков из Азии и Ближнего Востока. Одна из целей проекта – импортозамещение.

"Данная тема – продолжение истории про постройку машины на водородном топливе. На базе команды был создан стенд гибридной силовой установки для данного вида транспорта, и сейчас мы продолжаем изучать параметры, режим работы и, скажем так, стараемся найти оптимальные режимы для повышения энергоэффективности", – рассказал "Областной газете" представитель SNAG Racing, победитель Dakar Сергей Карякин.

Технология, по словам Сергея Карякина, универсальная – она позволяет приводить в действие, давать электрический ток на разных видах транспорта, включая самолеты, и в частные дома. Применение водородных, гибридных технологий очень широкое.

Областная газета Свердловской области

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