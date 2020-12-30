За пять лет количество малоимущих свердловчан сократилось на 45 тысяч

В 2019 году тех, чьи доходы не превышают величины прожиточного минимума, было 383,2 тысячи. Фото: Алексей Кунилов.

Обнародованы данные о количестве жителей Свердловской области с денежными доходами ниже прожиточного минимума (ПМ) за пять лет. С 2015 по 2019 год их число сократилось более чем на 45 тысяч.

Как следует из данных Свердловскстата, в 2015 году в регионе насчитывалось 428,3 тысячи малоимущих граждан, что составляло 9,9% от общей численности населения. В 2016 году их число возросло до 442,9 тысячи, а доля — до 10,2%. В последующие три года оба показателя стали снижаться, и в 2019 году тех, чьи доходы не превышают ПМ, было уже 383,2 тысячи, или 8,9%.

Зато дефицит денежного дохода (это сумма, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до величины прожиточного минимума) в Свердловской области почти не изменился. В 2015 году он составлял 1 млрд 251 млн рублей, или 0,8% от общего объёма доходов населения, а в 2019-м — 1 млрд 246 млн рублей (0,7%).