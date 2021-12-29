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Экономика / Личные финансы
29 декабря 2021, 14:41

Для непривитых от коронавируса россиян могут поднять стоимость ипотеки и потребительских кредитов

Паспорт и сертификат о вакцинации от коронавируса.

Справку о вакцинации от ковида могут потребовать и при обращении за ипотекой или потребительским кредитом. Фото: Павел Ворожцов.

В 2022 году с жителей России при обращении за ипотекой или крупными потребительскими кредитами могут потребовать справку о вакцинации от ковида. Если такого документа нет, есть вероятность, что стоимость займа по факту увеличится.

Об этом сообщают "Известия". Неприятный сюрприз с удорожанием этих видов кредитов для непривитых россиян вполне может быть из-за повышения тарифа по страхованию жизни и здоровья заёмщика. Такие меры, как увеличение процентной ставки, уменьшают риски банков. Как пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, банк формирует резервы под любой кредит. От их количества зависит размер ставки. Чем они больше, тем выше ставка. Нужно это для того, чтобы затраты на выдачу займа удалось покрыть. По словам Алексея Войлукова, создавать эти резервы в меньшем объёме можно в том случае, когда банк принимает документ о страховании жизни и здоровья.

В настоящее время некоторые страховые компании рассматривают возможность включения паспорта вакцинации против коронавируса в перечень обязательных документов при индивидуальном согласовании договоров страхования. При расчёте размера страховой премии планируется учитывать возраст, хронические болезни потенциального заёмщика и наличие у него паспорта вакцинации.

Областная газета Свердловской области

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