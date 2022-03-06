Mastercard и Visa решили ограничить свою работу в России

По истечении срока действия карт Visa и Mastercard выпустивший её банк выдаст россиянам новую на базе платёжной системы "Мир". Фото: Владимир Мартьянов

Международные платёжные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. В ЦБ РФ уже отметили, что это не повлияет на работу карт всех российских банков внутри страны.

Владельцы по-прежнему могут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, переводить средства с карты на карту на территории страны, но только не за границу. Деньги на картах сохранены и доступны. Решение Mastercard и Visa не повлияет на их работу благодаря тому, что все платежи проходят через отечественную Национальную систему платёжных карт.

Недоступными станут только трансграничные операции, в том числе оплата покупок в зарубежных интернет-магазинах и использование этих карт за рубежом. Российские банки рекомендуют туристам за границей снимать наличные заранее и пользоваться платёжной системой "Мир" (она работает в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и на Кипре).

По истечении срока действия карт Visa и Mastercard выпустивший её банк выдаст россиянам новую на базе платёжной системы "Мир". Напомним, что поводом для создания национальной платёжной системы (является оператором системы "Мир") послужило решение международных платёжных систем приостановить их обслуживание в марте 2014 года в Крыму и Севастополе. Сейчас решение принято из-за обострения ситуации вокруг Украины.