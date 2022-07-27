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27 июля 2022, 11:12

Минфин предложил обязать работающих за рубежом соотечественников платить налоги в РФ

  Юлия Пастух
Девушка заполняет декларацию

Зарплаты работающих в отечественных компаниях удаленно предложили отнести к доходам от российских источников. Фото: Алексей Кунилов

Минфин разработал законопроект, который обязывает сотрудников российских компаний, работающих удаленно из-за рубежа, платить налоги в РФ.

"Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", — говорится в документе министерства.

В случае одобрения инициативы работники, находящиеся за границей более полугода и при этом удаленно работающие на отечественные компании, должны будут платить налог по ставке 30%. Сейчас они не платят НДФЛ, передает "Коммерсант".

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Областная газета Свердловской области

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