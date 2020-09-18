В Екатеринбурге за 64 миллиона продают коттедж с танцевальным залом

В Екатеринбурге за 64 миллиона продают коттедж. Фото: объявление.

В екатеринбургском посёлке Малый Исток за 64 миллиона рублей продают двухэтажный коттедж. В нём есть игровая комната, танцевальный зал и сцена для детских спектаклей.

"Просторный коттедж для большой дружной семьи", – говорится в объявлении. Уточняется, что общая площадь здания, построенного в 2017 году, составляет 840 квадратных метров, жилая – 550 "квадратов".

На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня-столовая, вторая кухня, гостевая комната, детская комната и место для проведения театральных представлений. А на втором – находятся детская спальня и две мастер-спальни. Также имеется пристроенный гараж на три автомобиля.

Зал для балета. Фото: объявление

На земельном участке в 50 соток есть зелёный сад и маленькое поле для футбола. Причиной продажи, по словам владельца, является переезд в другой город.

Фото: объявление

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