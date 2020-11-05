На Среднем Урале появится новый международный строительный форум

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В Екатеринбурге в 2021 году пройдёт международный строительный форум, посвящённый теме госконтрактов в строительстве – WORLD BUILD/STATE CONTRACT. Об этом «Облгазете» рассказали в Уральском объединении строителей. В настоящий момент строительные компании, входящие в состав объединения, формируют бюджет для проведения форума. По предварительным оценкам, инвестиции составят около 1,5 млн рублей.

Ожидается, что на первом форуме будет обсуждаться работа подрядчиков в странах Евразийского экономического союза (ЕЭС), унификация законодательства о госзакупках в ЕЭС. Будут организованы площадки для обсуждения работы строительных компаний по госконтрактам в Свердловской области, России и мире. Предполагается, что участниками форума станут представители европейских и азиатских стран, федеральных органов власти и непосредственно – заказчики и подрядчики. Окончательное решение о формате проведения форума будет принято в зависимости от эпидситуации в мире.

– Форум – логичное продолжение нашей работы по совершенствованию федерального законодательства о госконтрактах. Кроме того, сегодня в России идёт рост закупок в строительстве на 22,2 процента в деньгах, до 1,93 трлн рублей, – заявил замдиректора Уральского объединения строителей Денис Снетков. – Что даст форум строителям и горожанам? Школы, садики и будем строить ещё лучше. А у строительной отрасли появятся новые возможности участия в закупках.

Отметим, в Екатеринбурге уже не первый год проходит ещё один международный строительный форум – 100+. В Уральском объединении строителей отметили, что новое мероприятие не будет альтернативной площадкой 100+, поскольку тема госконтрактов там не обсуждается.