Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказался о льготной ипотеке и росте цен на жильё

Марат Хуснуллин заявил, что в Екатеринбурге цены на жильё в среднем выросли на 10%, но при этом спрос увеличился на 35%. Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что сейчас заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин находится с рабочим визитом на Урале. Во время разговора с ним журналисты поинтересовались судьбой льготной ипотеки под 6,5 процентов. А также спросили, что необходимо предпринять, чтобы остановить рост цен на жильё.

- Мы недавно обсуждали этот вопрос на встрече с Президентом РФ Владимиром Владимировичем. По результатам обсуждение было дано поручение нам и Центральному банку: до 31 марта отработать предложение о продлении ипотеки по условиям дальнейшего финансирования до 2024 года включительно, - сказал он. - Напоминаю, что программа льготой ипотеки под 6,5 процентов действует до 1 июля.

Он также объяснил следующие шаги в разработке предложений по продлению льготной ипотеки.

- Мы посмотрим в каких регионах и как этот механизм применять. Потому что действительно в ряде регионов выросли цены. Причина роста цен не только в ипотеке. Есть проблемы с рабочей силой из-за пандемии - многие мигранты у нас уехали и их не было на строительных площадках. Это и рост цен на материалы, и ослабление курса рубля..., - назвал причины вице-премьер.

Он также сообщил, что в Екатеринбурге цены на жильё в среднем выросли на 10 процентов, но при этом спрос увеличился на 35 процентов.

Марат Хуснуллин также сказал, что нужно сделать, чтобы остановить рост цен: снять ограничения, связанные с коронавирусом, жёстко контролировать цены на стройматериалы, решить вопрос с трудовыми ресурсами, рассмотреть меры поддержки со стороны государства, как прямые, так и косвенные.