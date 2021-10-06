Подписано соглашение о развитии инфраструктуры в екатеринбургском районе Новокольцовский. Фото: Галина Соловьёва

Во второй день работы международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. Вместе с сенатором Российской Федерации Аркадием Чернецким они осмотрели стенды группы компаний КОРТРОС, компаний PRINZIP, «УГМК-Застройщик» и других девелоперов.

На полях форума было подписано соглашение между правительством Свердловской области, компаниями «ДОМ.РФ» и «Синара-Девелопмент». Стороны договорились о совместном развитии жилого района Новокольцовский в Екатеринбурге с помощью облигаций. 1,9 млрд рублей будут направлены на создание там инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект планируется реализовать в срок до 2030 года.

Также в рамках 100+ TechnoBuild вчера состоялся круглый стол по теме «Комплексное развитие территорий: проблемные вопросы реализации в регионах УрФО и пути решения». Подробнее об этом читайте в материале "Областной газеты" в завтрашнем номере на второй полосе.