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6 октября 2021, 16:00

Подписано соглашение о развитии инфраструктуры в екатеринбургском районе Новокольцовский

Форум 100+ День второй. 6 октября 2021 г.

Подписано соглашение о развитии инфраструктуры в екатеринбургском районе Новокольцовский. Фото: Галина Соловьёва

Во второй день работы международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. Вместе с сенатором Российской Федерации Аркадием Чернецким они осмотрели стенды группы компаний КОРТРОС, компаний PRINZIP, «УГМК-Застройщик» и других девелоперов.

На полях форума было подписано соглашение между правительством Свердловской области, компаниями «ДОМ.РФ» и «Синара-Девелопмент». Стороны договорились о совместном развитии жилого района Новокольцовский в Екатеринбурге с помощью облигаций. 1,9 млрд рублей будут направлены на создание там инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект планируется реализовать в срок до 2030 года.

Также в рамках 100+ TechnoBuild вчера состоялся круглый стол по теме «Комплексное развитие территорий: проблемные вопросы реализации в регионах УрФО и пути решения». Подробнее об этом читайте в материале "Областной газеты" в завтрашнем номере на второй полосе.

Областная газета Свердловской области

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