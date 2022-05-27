Старинный особняк превратился в «Домну»

«Домна» разместилась в особняке XIX века. Фото: Алексей Кунилов

«Домна» станет центром сети креативных пространств всей Свердловской области. Кластер разместился в Екатеринбурге в купеческом особняке на Вайнера, 16. Проект реализуется при поддержке губернатора Евгения КУЙВАШЕВА.

Под кластер отдано левое и правое крыло второго этажа здания, третий этаж и мезонин. Была проведена экспертиза состояния постройки, разработан проект, организован народный конкурс по выбору названия, по итогам которого особняк получил название «Домна».

«Домна» станет площадкой локализации городского креативного предпринимательства по разным направлениям: fashion, медиа, IT, музыка, народные художественные промыслы и так далее. В пространстве разместится лекторий на 50 мест и будут реализовываться образовательные проекты. Появятся fashion-коворкинг, а также медиаблок, где предприниматели смогут создавать визуальный контент и записывать подкасты.

Вчера открылась первая очередь «Домны» – правое крыло здания на втором этаже площадью 1054,3 кв. метра. Там разместился креативный коворкинг, магазин товаров местных производителей, где в том числе можно будет купить интересный мерч (вещь с символикой бренда). Магазин будет работать в рамках проекта «Сделано в России». Его первыми резидентами стали производители товаров из дерева, декора для дома, посуды, сувениров, одежды, керамики и другой продукции. Параллельно будет запущен онлайн-магазин, где можно будет купить эти и другие позиции, а к концу года откроется маркетплейс местных производителей.

Ни копейки из бюджета

На первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, побывавшего на открытии, «Домна» произвела впечатление:

– Я в восторге! Здесь создана площадка для молодых креативных людей, которые впоследствии станут предпринимателями. Это здорово. Это прекрасное пространство на улице Вайнера, наверное, на самой любимой улице горожан и гостей Екатеринбурга. Да, еще не все сделано, но уже календарь событий показывает, что порядка 500 мероприятий в год здесь будет проходить – это одно-два события в день. Проходимость 200–300 человек в день. Работа «Домны» – это непрерывный процесс. Важно, что проект реализуется без привлечения бюджетных средств, он будет работать на самоокупаемости. Такие площадки необходимы и в других городах нашего региона.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев добавил, что на создание кластера были потрачены собственные деньги фонда и деньги благотворителей, собранные по системе краудфандинга, когда средства вкладывают все желающие:

– Мы обязательно посчитаем экономику этого проекта. Скорее всего, на какую часть содержания здания мы будем брать арендную плату, но это будет подъемная плата. У фонда нет цели заработать на кластере.

Реализация проекта продолжается. Следующие этапы – ремонт левого крыла второго этажа здания, третьего этажа и мезонина. Поучаствовать в проекте может любой человек и любая компания. Фонд готов предложить различные варианты интеграции в проект бренда благотворителей. Сбор средств осуществляется на платформе СОФПП.

Валерий Пиличев добавил, что задача – создать креативное пространство, которое было бы полезно и горожанам, и гостям города. В следующем году «Домну» включат в маршрут «Красной линии», а значит, сюда придут не только предприниматели, но и туристы.

Точка притяжения

Пока творческое пространство занято меньше чем наполовину. В дальнейшем здесь планируют открыть бьюти-студию, площадки для развития народно-художественных промыслов, работы IT-специалистов. Кроме того, известный уральский рок-музыкант Вадим Самойловзаявлял ранее, что хочет возродить свердловский бренд музыкальных инструментов в продолжение дела знаменитой фирмы «Урал».

О создании центра в Екатеринбурге заговорили в ноябре прошлого года. Тогда уральцы презентовали генеральному директору Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлане Чупшевой креативные пространства, создаваемые на территории бывших промзон и заброшенных заводов. В их числе «Лето на заводе» в Сысерти, «Арт-резиденция» в Черноисточинске, «Самородок» в Нижнем Тагиле.

«Домна» станет местом коллективного пользования, и постоянное размещение предприятий здесь не предусматривается. Оператор креативного кластера – СОФПП – уже разрабатывает программу мероприятий на июнь. Чтобы забронировать площадку, можно воспользоваться сайтом кластера или терминалом, расположенным внутри здания.

Креативная история

Особняк постройки 1886 года на улице Вайнера, 16 изначально принадлежал купцам Дмитриевым, но наибольшую известность получил в начале XX века, когда здесь открылся универмаг братьев Агафуровых. Позже в здании работали типография, горплодоовощторг и магазин «Детский мир». В последние годы здание пустовало.

– В преддверии 300-летия Екатеринбурга мы уделяем особое внимание развитию его центральной части, в том числе главной пешеходной зоны города – улицы Вайнера. Было много вариантов, чем занять это историческое здание, и решение принято в пользу творческой молодежи как локомотива индустрии креатива. Такое решение, конечно, имело символический смысл. До революции в этом доме был универмаг братьев Агафуровых – самых креативных предпринимателей нашего уездного города. Эти стены видели все самые продвинутые технологии торговли, модные товары и яркие авторские работы своего времени. Сегодня в том же пространстве творческие екатеринбуржцы смогут в полной мере реализовывать и коммерциализировать свой потенциал, – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали соглашение о создании и развитии инфраструктуры креативных кластеров в Екатеринбурге.

Администрация города передала особняк в безвозмездное пользование оператору проекта – СОФПП. В здании начали делать ремонт, провели конкурс на лучшее название для кластера. Его выиграла школьница из Нижнего Тагила Софья Фёдорова. Она предложила назвать креативное пространство «Домна»:

– «Домна» – это место, в котором буквально кипит металл, а в наше время на Урале очень много новых идей появляется, много творческих креативных людей, это место будет местом бурления творческой креативной жизни, – так девочка объяснила свой выбор.

Наряду с другими товарами от местных производителей в магазине «Домны» выставлен известный тагильский поднос. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов