Вадим Самойлов задумал возродить электрогитары «Урал»

После доработки электрогитары Вадим Самойлов намерен заняться производством синтезаторов. Фото: Галина Соловьёва

В среду Екатеринбург посетила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. На площадке «Точка кипения» в Ельцин Центре уральцы презентовали ей проекты развития креативных пространств. Они направлены на сохранение богатого индустриального наследия Среднего Урала.

Был завод – стал креативный кластер

В феврале этого года АСИ совместно с ДОМ.РФ запустило программу Rurban Creative Lab по преобразованию территорий бывших промзон и заброшенных объектов в креативные пространства. Свердловская область стала её пилотным регионом.

Правда, работа в этом направлении здесь началась ещё до старта федеральной программы. В 2020 году на площадке старого железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских заработал проект «Лето на заводе». Территорию предприятия приспособили под проведение мастер-классов и лекций, открыли здесь фуд-корт. Уральские мастера-ремесленники продавали изготовленные ими изделия. «Лето на заводе» было поддержано агентством в рамках программы «100 городских лидеров». Кроме того, в прошлом году на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» проект представили Президенту России Владимиру Путину. Он назвал инициативу очень полезной. Работа над созданием креативного пространства в Сысерти продолжается.

Подобный проект реализуется и в посёлке Черноисточинске. Там на территории бывшего Демидовского завода создают ремесленный кластер «Арт-резиденция» с акцентом на производство музыкальных инструментов и авторской мебели. Это ещё один участник программы «100 городских лидеров».

Как отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, сейчас в регионе создаётся целая сеть креативных кластеров. Несколько площадок становятся частью одного проекта, их ресурсы могут быть объединены для создания общего продукта. Кроме площадок в Сысерти и Черноисточинске в сеть входят территория бывшего колледжа «Самородок» в Нижнем Тагиле (его специализация – медиа- и видеопродакшн) и универсальное креативное пространство в Новоуральске.

В ближайшие годы к проекту подключится бывшая Арамильская суконная фабрика, которая во время Великой Отечественной войны отшивала шинели для солдат Советской армии. Проект получил грант Президентского фонда поддержки культурных инициатив на создание Музея шинели.

Возродить свердловский бренд

Центральным звеном сети должно стать креативное пространство в Екатеринбурге. В 2022 году в старинном особняке на улице Вайнера, 16 заработает региональный продюсерский медиацентр. Кроме него здесь планируют открыть офисы креативных структур и шоу-румы создаваемых в регионе продуктов.

– Сейчас мы находимся в диалоге с потенциальными резидентами. Интерес с их стороны к площадке достаточно высокий, – заверяет Виктория Казакова.

Известно, что развивать этот проект будет известный уральский рок-музыкант Вадим Самойлов. Он планирует совместно с УрФУ запустить инжиниринговую образовательную программу, направленную на производство медиаконтента, и заняться возрождением свердловского бренда музыкальных инструментов в продолжение дела знаменитой фирмы «Урал». В подтверждение своих слов Самойлов показал опытный образец электрогитары, стилизованной под легендарный «Урал». Ранее её прототип был презентован на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021».

– Деревянная часть инструмента изготовлена в Черноисточинске, а вот вся фурнитура пока приобретённая, но ничто не мешает нам производить её на Урале, – рассказывает музыкант. – Сейчас мы прорабатываем дальнейшую линейку инструментов, хотим объединить тех, кто уже работает в этом направлении. Речь идёт о создании научно-производственного объединения.

Светлана Чупшева назвала представленные проекты интересными, отметила, что они находятся в высокой степени готовности.

– Мы, со своей стороны, готовы отработать всю необходимую законодательную основу, обеспечить максимальную успешность проектов и транслировать ваш опыт в других регионах, – заключила гендиректор АСИ.

Кстати В день визита в Свердловскую область Светлана Чупшева встретилась с губернатором Евгением Куйвашевым. Они подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии и дорожную карту по внедрению Национальной социальной инициативы в регионе.