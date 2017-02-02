Областная газета
Спорт 2 февраля 2017, 12:42

Допинг-проба "Б" Александра Поветкина дала положительный результат

Сюжет

Боксёрское шоу в Екатеринбурге
Боксёрское шоу с участие Александра Поветкина в Екатеринбурге.



Допинг-проба "Б" российского боксёра Александра Поветкина дала положительный результат. В ней было обнаружено то же запрещённое вещество, что и в пробе "А" - остарин.

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Александр Поветкин. Фото: www.vsenabox.ru (Мир бокса)

- В пробе «Б» Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые, - написал на своей странице в Twitter промоутер боксёра Андрей Рябинский.

Напомним, что в декабре 2016 года Поветкин должен был провести в Екатеринбурге бой за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, однако допинг-проба Александра дала положительный результат на остарин. Поветкин всё же вышел на ринг и нокаутировал француза Йоанна Дюопа, в последний момент заменившего Стиверна.

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