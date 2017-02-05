Прокуратура: девочке, чьё тело нашли в Таборинском районе, перегрызли шею собаки

Установлены предположительные обстоятельства гибели семилетней девочки, чьё тело было обнаружено в деревне Пальмино Таборинского района. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, ребёнка загрызли две собаки. Их хозяева уже установлены. Укусы на теле девочки находились в области шеи. По факту трагедии начата прокурорская проверка. Ведомство уточняет, что мать девочки сейчас в больнице. Несовершеннолетняя оставалась с бабушкой.

Напомним, тело девочки 2009 года рождения обнаружили днем 5 февраля на детской площадке в деревне Пальмино. По факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".