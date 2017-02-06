Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин заявил о досрочной отставке с поста губернатора Пермского края. Имя нового кандидата он не назвал, сообщает "Интерфакс".

- Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы - ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона, - цитирует "Интерфакс" слова Виктора Басаргина, сказанные сегодня журналистам.

Фото: ТАСС, Александра Мудрац

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