Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин заявил о досрочной отставке с поста губернатора Пермского края. Имя нового кандидата он не назвал, сообщает "Интерфакс".
- Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы - ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона, - цитирует "Интерфакс" слова Виктора Басаргина, сказанные сегодня журналистам.
Фото: ТАСС, Александра Мудрац
Справка "ОГ":
- Виктор Басаргин родился 3 августа в 1957 году в Асбесте.
- В 1976 году он окончил Асбестовский горный техникум; в 1984 году - Свердловский горный институт имени Вахрушева (ныне Уральский государственный горный университет); в 1991 году - Уральский социально-политический институт.
- В 1983-1985 годах Виктор Басаргин был секретарём комитета ВЛКСМ Центрального рудоуправления комбината "Ураласбест". С 1985 года - первый секретарь Асбестовского ГК ВЛКСМ, с 1987 года - секретарь Свердловского ОК ВЛКСМ.
- В 1994 году он стал первым заместителем председателя Свердловского областного комитета по управлению госимуществом.
- С 1996 года Виктор Басаргин был председателем Фонда имущества Свердловской области.
- В 2000-2001 годах занимал должность начальника управления аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
- С 2001 по 2008 год был заместителем полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.
- В 2012 году Виктор Басаргин был назначен губернатором Пермского края.
- Он является кандидатом экономических наук, награждён орденом Почёта. Женат, воспитывает сына и дочь.