Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 16:13

Внедрение новой маршрутной сети Екатеринбурга отложили на 2019 год

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Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.



Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил о необходимости внести корректировки в проект новой маршрутной сети общественного транспорта. Как сообщили "ОГ" в горадминистрации, реализация проекта начнётся лишь через несколько лет. С учётом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год.

"Реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при её внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, установлены средства видеофиксации. Особое внимание мы планируем уделить информированию населения и созданию соответствующих информационных комплексов и служб", - подчеркнул Александр Якоб, указав, что также внедрение проекта отложено и с учётом необходимости включить все пожелания жителей города.

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