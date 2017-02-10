В Екатеринбурге с начала года субсидии на коммуналку получили уже 25 тысяч семей

Екатеринбуржцам выплачивают субсидии на коммуналку, с начала года 25 тысяч семей уже получили такую помощь, общая сумма выплат составила более 50 млн рублей, рассказали в мэрии.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле в совокупном доходе семьи. При начислении субсидии максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждена в размере 22% и 12% для граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, пояснили специалисты в администрации города.

Для получения субсидии граждане, проживающие в Екатеринбурге и имеющие право на них, представляют в «Центр предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере» либо в «Многофункциональный центр» заявление с приложением необходимого пакета подтверждающих документов, в том числе о том, на каких правах они проживают в жилом помещении, а также документы, содержащие сведения о платежах за помещение и коммунальные услуги.

Управление жилищного и коммунального хозяйства горадминистрации контролирует достоверность сведений, за мошенничество грозит уголовная ответственность.

Получить подробную информацию о порядке предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно по телефону 376-42-01 и на сайте мфц.екатеринбург.рф.