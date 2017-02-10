Областная газета
Спорт 10 февраля 2017, 19:13

Спортивный арбитражный суд лишил тагильчанку Марию Савинову золотой медали лондонской Олимпиады

Как передаёт информационное агентство "Р-Спорт", согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), все результаты, достигнутые Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, аннулированы, также она лишена медалей, призов, премий и денежных средств, полученных за данный период времени, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров. 

CAS, спортивный арбитражный суд, Мария Савинова, допинг, спорт

Бронзовую медаль тогда завоевала спортсменка екатеринбургского клуба "Луч" Екатерина Поистогова, дело которой также рассматривает CAS. Тренер Фарносовой Владимир Казарин попал в список тех, кого рекомендовано дисквалифицировать пожизненно. Комиссия ВАДА просила пожизненной дисквалификации и для самой спортсменки, но Спортивный арбитражный суд в итоге отстранил её на четыре года, отсчитывая с 24 августа 2015 года.

В сообщении пресс-службы Спортивного арбитражного суда подчёркивается, что на основе четких доказательств, включая данные, полученные из биологического паспорта, Мария Савинова (с лета 2014 года - Фарносова) была вовлечена в нарушение антидопинговых правил и, соответственно, виновна в нарушении статьи правил IAAF "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции", - говорится в заявлении CAS.

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