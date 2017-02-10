Спортивный арбитражный суд лишил тагильчанку Марию Савинову золотой медали лондонской Олимпиады

Как передаёт информационное агентство "Р-Спорт", согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), все результаты, достигнутые Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, аннулированы, также она лишена медалей, призов, премий и денежных средств, полученных за данный период времени, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров.

Бронзовую медаль тогда завоевала спортсменка екатеринбургского клуба "Луч" Екатерина Поистогова, дело которой также рассматривает CAS. Тренер Фарносовой Владимир Казарин попал в список тех, кого рекомендовано дисквалифицировать пожизненно. Комиссия ВАДА просила пожизненной дисквалификации и для самой спортсменки, но Спортивный арбитражный суд в итоге отстранил её на четыре года, отсчитывая с 24 августа 2015 года.

В сообщении пресс-службы Спортивного арбитражного суда подчёркивается, что на основе четких доказательств, включая данные, полученные из биологического паспорта, Мария Савинова (с лета 2014 года - Фарносова) была вовлечена в нарушение антидопинговых правил и, соответственно, виновна в нарушении статьи правил IAAF "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции", - говорится в заявлении CAS.