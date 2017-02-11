Владимир Путин приветствовал участников "Лыжни России"

Президент России Владимир Путин поприветствовал в субботу, 11 февраля, участников XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Глава государства выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне и подарят приятные, незабываемые впечатления участникам.

- "Лыжня России" давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта, - говорится в приветственном слове главы государства. - С каждым годом она расширяет свою географию и круг участников, привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. И конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам.

Отметим, несмотря на то, что в большинстве регионов России массовая лыжная гонка проводится 11 февраля, в Свердловской области из-за аномальных для начала февраля морозов было принято решение перенести старт мероприятия на неделю. Забег состоится в субботу, 18 февраля.