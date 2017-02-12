Беспроигрышная серия «Уральского трубника» прервалась в Ульяновске

Хоккеисты «Уральского трубника» потеряли первые очки в матчах второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

Первоуральцы проиграли в гостях сильнейшему коллективу Западной группы ульяновской «Волге» со счётом 3:5. До этого команда Алексея Жеребкова не знала поражений в четырёх матчах подряд. «Трубник» опустился на третье место в турнирной таблице, но вечером его может обойти ещё и красноярский «Енисей», которому предстоит игра в Архангельске.

«Волга» (Ульяновск) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 5:3 (5:2). Голы: 0:1 Герасимов (1.59), 1:1 Ларионов (Слугин, 4.41), 2:1 Пахомов (Ларионов, 7.27), 3:1 Пахомов (31.56, с 12-метрового), 4:1 Захаров (Бушуев, 34.26, угловой), 4:2 Маркин (39.06), 5:2 Ларионов (Бушуев, 39.59), 5:3 Почкунов (Игошин, 88.02).

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 12 очков (4 матча), «Уральский трубник» - 9 (4), «Енисей» - 7 (3)… Ближайшие матчи «Уральский трубник» сыграет в Первоуральске – с «Волгой» (16 февраля) и архангельским «Водником» (19-го).