Стартовала неделя Свердловской области в Русской Википедии

В Русской Википедии с 13 по 19 февраля продлится I тематическая неделя Свердловской области, сообщают организаторы проекта. Средний Урал стал первым из европейских регионов в серии тематических недель свободной энциклопедии.

- Такие мероприятия проходят в Википедии регулярно — благодаря им сообщество авторов «делает рывок», чтобы в оговоренный срок развить заданную тему посредством создания новых статей и улучшения существующих. Это необходимо для повышения качества и информативности Википедии, - поясняют авторы проекта.

Тематические недели Википедии могут быть посвящены почти любым темам. На информационном ресурсе люди со всего мира могут поделиться своими знаниями. - В рамках свердловской тематической недели можно «наковырять» множество интересных публике сюжетов, предложить "горячую" тему, - отметили организаторы.

Также есть примеры сюжетов, которые можно развивать. Например, об истории города, о легендах Урала, о приданиях, которые рассказывают о Смоленской пещере и пороге реки Ревун, принимаются темы от спортивного туризма до местного фольклора. В том числе про Верхотурье и храмы в Свердловской области. Можно рассказать об особенностях края и его известных жителях, о героических подвигах свердловчан, о местной горнозаводской промышленности, описать улицы городов области, достопримечательности и природу, например, провести виртуальное путешествие вдоль реки Чусовой.

Стать автором Википедии может каждый, материалы принимаются на добровольной основе.

Отметим, что продолжается конкурс «Вики-Урал», где можно зарегистрировать свои статьи. Итоги будут подводиться после 1 июля.