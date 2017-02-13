В Свердловской области создают единую базу производителей хлебопекарного оборудования

В регионе действуют порядка 300 предприятий по производству хлебобулочных изделий. В свердловском минпромнауки для развития пекарен формируют единую базу производителей хлебопекарного оборудования, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

- По поручению губернатора Евгения Куйвашева необходимо обеспечить уральцев качественной продукцией местного производителя. Поэтому одним из приоритетов нашей работы сегодня является стимулирование спроса на оборудование наших предприятий пищевого машиностроения на внутреннем рынке, это одно из самых перспективных и конкурентоспособных направлений в рамках региональной промышленной политики, – отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

В регионе создаётся база данных, которая поможет найти оборудование предпринимателям, решившим организовать производство хлебобулочных изделий.

- В настоящее время на территории региона действуют порядка 300 предприятий по производству хлебобулочных изделий. Мы считаем, что эту цифру можно увеличить на порядок, в первую очередь за счёт открытия небольших пекарен, расположенных максимально близко к покупателю, – уверен Сергей Пересторонин.

Отметим, что, например, «Свердловский экспериментальный механический завод» выпускает более 200 наименований оборудования для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, не только для России, но и для зарубежных предприятий.

Фото: Алексей Кунилов.