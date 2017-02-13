На Сортировке автобус №43 на три дня меняет маршрут

С 13 по 15 февраля автобусы маршрута №43 «Онуфриева — пр. Седова» будут следовать по другому маршруту, изменение движения связно с ремонтом теплотрассы по улице Таватуйской — в проезде Теплоходном, информируют в ЕМУП МОАП.

Так, автобусы 43-го маршрута проследуют к проспекту Седова по улицам Технической, Надеждинской, Таватуйской, а к Онуфриева - по существующей схеме движения.

При этом временно отменяются остановочные пункты: «Теплоходный переулок» на ул. Теплоходный проезд, «Таватуйская» на ул. Таватуйская. Временно вводится остановочный пункт «ДК ВОС» по улице Техническая.