Как получить "дальневосточный гектар"

С 1 февраля право на гектар земли на Дальнем Востоке получили все россияне, на землю претендуют уже более пяти тысяч свердловчан. О том, как приобрести в пользование гектар, в инструкции "ОГ".

Для того чтобы стать обладателем "дальневосточного гектара", свердловчанам необходимо:

зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг, затем через него с помощью подтверждённой учётной записи авторизоваться в Федеральной информационной системе Надальнийвосток.РФ (для авторизации потребуются СНИЛС или номер телефона, или ключ электронно-цифровой подписи); после авторизации в разделе "Карта" сформировать участок земли (территории, выделенные серым, не предоставляются в пользование согласно ФЗ №119-ФЗ от 01.05.2016); заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (если заявление подаётся представителем, то предоставить скан документа, подтверждающего его полномочия).

Уполномоченный орган в течение семи дней со дня поступления заявления может его вернуть с указанием следующих причин:

заявление не соответствует требованиям согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ: содержит неточную (ложную) информацию о заявителе, его персональных данных, некорректную информацию об испрашиваемом участке или не содержит контактных данных;

к заявлению не приложены документы, предусмотренные ч. 2 ст. 4 ФЗ: схема земельного участка; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя;

заявление подано лицом, не являющимся гражданином РФ;

площадь испрашиваемого земельного участка превышает площадь одного гектара на каждого гражданина;

заявление не соответствующим требованию, предусмотренному ч. 4 ст. 19 ФЗ, и поступило в уполномоченный орган до 1 февраля 2017 года (отсутствие регистрации по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ).

Если схема расположения земельного участка совпадает со схемой, представленной ранее другим лицом, уполномоченный орган приостановит срок рассмотрения позднего заявления и направит решение заявителю. При наличии письменного согласия лица уполномоченный орган в праве утвердить иной вариант схемы размещения.

При положительном решении о предоставлении земельного участка уполномоченный орган:

в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления обеспечит без взимания платы подготовку на публичной кадастровой карте в форме электронного документа, с использованием информационной системы, схему размещения земельного участка;

разместит в информационной системе информацию о поступлении заявления, обеспечит отображение сведений о местоположении его границ;

в срок до 20 дней со дня поступления заявления осуществит подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в трёх экземплярах и направит их для подписания заявителю, если сведения об испрашиваемом земельном участке уже внесены в государственный кадастр недвижимости (если нет, то договор корректируется в 10-дневный срок сразу после внесения сведений).

4. после положительного решения о выделении участка сроком на 5 лет надо выбрать способ подписи проекта договора. Подписанный документ направить в уполномоченный орган лично, посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационной системы в течение 30 дней;

5. Необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке. Если в заявлении вид деятельности не указан, уведомить уполномоченный орган нужно не позднее одного года;

6. В срок не позднее трёх месяцев после истечения трёх лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка;

7. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком заявитель получит право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.