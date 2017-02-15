Глава Республики Карелия Александр Худилайнен объявил о своей отставке

Александр Худилайнен, возглавлявший Республику Карелия с мая 2012 года, в среду, 15 февраля, публично объявил о своей отставке, сообщает ТАСС.

"Я обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия, - приводит информагентство заявление Худилайнена. - Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь её развития".

Отметим, накануне Владимир Путин принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалёва. Его место занял депутат Госдумы РФ от Костромской области Николай Любимов. Ранее аналогичные ротации прошли в Бурятии, Пермском крае и Нижегородской области.

По информации некоторых СМИ, наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Карелии является Артур Парфенчиков - он пока официально занимает пост главного судебного пристава страны.