Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 16 февраля, провёл в Кремле встречу с бывшими руководителями ряда регионов, которые оставили свои посты в течение последних двух недель. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече присутствовали главы Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

Владимир Путин поблагодарил собравшихся за работу, которую они проделали, будучи главами регионов, выразил надежду на то, что опыт и знание экс-губернаторов будут успешно использованы на других участках работы, а также обещал всячески этому способствовать.

Фото: пресс-служба Президента РФ

- Ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся, - отметил Владимир Путин. - Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем.

Глава государства выразил надежду, что бывшие руководители поддержат сменивших их временно назначенных чиновников знаниями, опытом и идеями, "чтобы не потерять темп в развитии регионов".