Серийного убийцу из Верхней Пышмы будут судить в особом порядке

Арсен Байрамбеков, обвиняемый в убийстве шести человек, заключил со следствием досудебное соглашение. Его дело будет рассматриваться в особом порядке, сообщили в Верхне-Пышминском городском суде. Обвиняемому также продлён срок пребывания под стражей.

- На состоявшемся сегодня заседании было принято решение о продлении ареста Арсену Байрамбекову, - рассказали "ОГ" в суде. - Под стражей он останется до 6 июня. Кроме того, обвиняемый пошёл на сделку со следствием, его дело будет рассматриваться в особом порядке судопроизводства. Следующее заседание суда назначено на 2 марта.

Отметим, досудебное соглашение со следствием означает, что обвиняемый полностью согласен с предъявленным ему обвинением. Арсену Байрамбекову инкриминируется 6 эпизодов убийств по статье 105 УК РФ, а также незаконный оборот оружия. Двое из убитых - бизнесмены, ещё четверо - лица, которые вели асоциальный образ жизни. Последние были убиты в 2014 году: по имеющейся информации, бездомных или злоупотребляющих алкоголем жертв убийца привозил в лес и убивал в специально подготовленном месте с соблюдением оккультных обрядов, пытаясь создавать подчинённых ему зомби.

Ряд психиатрических экспертиз, проведённых в ходе следствия, установил, что обвиняемый вменяем.