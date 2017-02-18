ФСИН опровергла информацию о возможном давлении на Евгению Чудновец в колонии в Нижнем Тагиле

Никаких жалоб на условия содержания от осуждённой Евгении Чудновец не поступало, мер дисциплинарного наказания к ней не применялось. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области в ответ на появившуюся в ряде СМИ и соцсетях информацию об "исчезновении" женщины.

- Евгении Ч. предоставляется предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством право на ведение почтовой переписки и совершение телефонных звонков, - рассказали представители пресс-службы пенитенциарного главка. - Этим правом она пользуется в полном объеме.

В ГУФСИН связывают появление данной информации с адвокатом Чудновец, Алексеем Бушмаковым, который написал, накануне в соцсетях, что его подзащитная не выходит на связь уже пять дней.

Отметим, Чудновец, осуждённая за "распространение детского порно", сейчас отбывает назначенное ей судом наказание в исправительной колонии №6 в городе Нижний Тагил. Ранее сообщалось, что Курганский облсуд "пошёл навстречу" доводам защиты и сократил её срок наказания с 6 до 5 месяцев лишения свободы. Екатеринбурженка пыталась привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения с детьми и опубликовала в социальных сетях ролик, в котором вожатые детского лагеря издевались над одним из воспитанников.

Дело Евгении Чудновец вышло на федеральный уровень, ситуация обсуждалась омбудсменами и Общественной палатой РФ. Сама Чудновец отказалась писать прошение о помиловании, так уверена в своей невиновности. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее также высказалась в пользу того, что приговор должен быть отменён, а Чудновец - реабилитирована.