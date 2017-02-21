Областная газета
Политика 21 февраля 2017, 09:16

В Нью-Йорке скоропостижно скончался представитель России в ООН Виталий Чуркин

Вечером в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Виталий Чуркин. Официальную информацию о смерти дипломата Министерство иностранных дел разместило на своём официальном сайте.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. - Выдающийся российский дипломат ушёл из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования".

Отметим, Виталий Чуркин занимался дипломатической работой с 1974 года, с 2006 года - представлял Россию в ООН.

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