УрФУ получит из госбюджета почти полмиллиарда рублей на повышение конкурентоспособности

В рамках программы развития образования до 2020 года правительство России распределило среди 21 ведущего российского вуза более 10 миллиардов рублей. Уральскому федеральному университету имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, значащемуся в списке двадцатым, выделено 482 млн 183 тыс. 900 рублей.

Как указывается в пояснительной записке к распоряжению кабинета министров №281-р, субсидии выделяются "в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров". Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Аналогичные с УрФУ суммы получат Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва.