Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге могут прекратить движение с 28 февраля

Завтра, 22 февраля, энергетики введут частичное ограничение энергоснабжения ЕМУП «ТТУ» из-за долга в размере 4 млн. 552 тыс. руб. Полное ограничение будет введено 28 февраля, в случае неуплаты задолженности, сообщает пресс-служба Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Под режимы ограничения попадёт трамвайно-троллейбусное движение Орджоникидзевского района Екатеринбурга на участках просп. Космонавтов – ул. Фронтовых бригад, а также на участках улиц Бебеля – Донбасская – Машиностроителей.

- Мы вынуждены прекратить бесплатное энергоснабжение неплательщика ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Администрации предприятия направлено уведомление об ограничении поставки электроэнергии с предложением оплатить задолженность до 21 февраля. Должнику предписано принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса и произвести самостоятельное ограничение энергопотребления. Уведомление также направлено городской сетевой компании как исполнителю, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, 19 января АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило уведомление в адрес ЕМУП «ТТУ» о возможном ограничении потребления электроэнергии из-за долгов. Ограничение было введено 31 января в отношении 23 тяговых подстанций ЕМУП «ТТУ». 6 февраля могло быть введено полное ограничение, однако ТТУ успело погасить часть долга.