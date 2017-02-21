Екатеринбуржец представит Россию на молодёжном первенстве Европы по армрестлингу

Студент из Екатеринбурга Эльдар Бубенко в составе сборной страны представит Россию на первенстве Европы по армрестлингу среди молодёжи, сообщает пресс-служба УрФУ.

В сборную страны 19-летний Эльдар вошёл после того, как на днях победил на XXIII первенстве России по армрестлингу. Чемпион России учится на биологическом факультете ИЕНиМ УрФУ. Этим силовым единоборством спортсмен занимается три года. В Екатеринбург он приехал 2 года назад из Троицка (Челябинская область), и с тех пор выступает за Свердловскую область.

С 21 по 26 мая ему предстоит представлять Россию на первенстве Европы в Польше.

- Это будут мои первые международные соревнования, и я планирую попасть в призовую тройку, — рассказал «ОГ» Эльдар.

После небольших каникул, которые он проводит в столице России, собирается приступить к подготовке.

- Тренировки я продолжу в УрФУ, а также в залах нашей федерации по армрестлингу, - говорит он. - В процессе подготовки больше внимания я уделю отработке борьбы и увеличению общей силы.

Тренировки к старту первенства Европы продлятся порядка 6 недель.

Ранее Эльдар завоевал "гроздь" наград: стал призёром УрФО среди юниоров (2015), обладателем третьего (левая рука) и четвёртого (правая) мест первенства России (2016), двукратным призёром всероссийского турнира «Зов Танкограда» среди юниоров (2014, 2015) и в открытой возрастной категории (2015, 2016), победителем Челябинской области среди юниоров (2014, 2015, 2016).

Фото: инстаграм Эльдара Бубенко.