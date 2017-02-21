Меньше мяса, но больше картошки смогли позволить себе свердловчане в 2016 году

За 2016 год на свои доходы свердловчане приобретали в среднем в месяц на 0,8% меньше продуктов питания, включённых в минимальный набор продуктовой корзины, рассчитанный по среднероссийским нормам потребления, чем в 2015 году. В Свердловскстате проанализировали покупательную способность доходов жителей региона.

Специалисты рассчитали, сколько килограммов продуктов питания в месяц возможно было бы приобрести среднестатистическому жителю региона (по подсчётам Свердловскстата, денежные доходы в среднем на душу населения в месяц составили 35138,4 рубля). Поясним, что покупательная способность доходов населения выражается в количестве какого-либо товара, которое может быть приобретено на всю сумму среднедушевых денежных доходов.

Например, в 2016 году на всю сумму своих доходов жители могли бы купить 104,1 кг говядины, что на 5% меньше, чем в 2015-м — 109,3 кг, сокращение отмечено также на покупку рыбы мороженой — на 9,2%, до 227,1 кг, хлеба — на 4,3%, до 623,1 кг, на 5% меньше риса и вермишели - по 380,0 кг и 385,2 кг соответственно. В 2016 году по сравнению с 2015-м отмечено снижение покупательной способности денежных доходов населения по 9 из 12 наименований продовольственных товаров.

Но в то же время относительно нескольких продуктов объёмы покупательной способности выросли. Доходов было достаточно, чтобы купить на 40% больше картофеля — 1854,3 кг, и примерно на 1% больше, чем раньше, муки и сахара.

Скриншот отчёта Свердловскстата.

Фото: Алексей Кунилов.