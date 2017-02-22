В Нижнем Тагиле вторые сутки ищут 10-летнюю девочку

Весь личный состав нижнетагильской полиции в настоящее время ориентирован на розыск 10-летней Насти Носковой, которая ещё 20 февраля направилась в школу и пропала. Ранее ученица 4 класса школы №41 из дома никогда не уходила.

Как сообщили в МУ МВД по Нижнему Тагилу, пока проверки мест концентрации несовершеннолетних, торговых центров, магазинов и социальных сетей результата не принесли.

Девочка была одета: шапка шерстяная белого цвета, куртка темно-синего цвета на резинке с капюшоном и белым мехом, джинсы чёрного цвета, кофта шерстяная розового цвета на замке, ботинки на шнурках с замом с внутренней стороны темно-синего цвета, варежки коричневого цвета, портфель сиреневый с изображением собаки, тёмный полимерный пакет со сменной обувью.

Приметы: рост – около 145 см, среднего телосложения, волосы прямые светлые до плеч, глаза светло-голубые, нос прямой, кончик носа приподнятый, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, дефектов речи не имеет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба позвонить в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-68-02 – дежурная часть ОП 17, 97-68-85, 8-952-143-95-49 или по единому телефону 02.