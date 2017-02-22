Губернатор поздравил свердловчан с Днём защитника Отечества.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с одним из самых почитаемых и любимых в России праздников – Днём защитника Отечества, сообщает департамент информационной политики региона.

«23 февраля – день воинской славы, которую российские войска обрели на полях сражений. За минувшие десятилетия не раз менялось название праздника. Но высокой и неизменной остаётся его суть – чествовать людей, умеющих любить и почитать свою Отчизну, а в случае необходимости – достойно защищать её», – сказал глава региона.

В наше время защита безопасности и национальных интересов страны обрела особое значение. В связи с этим реализуется масштабная государственная программа перевооружения армии и флота, совершенствуется система управления, отрабатывается взаимодействие разных родов войск, развивается контрактная профессиональная служба.

Военнослужащие Центрального военного округа и войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области на высоком профессиональном уровне, с честью и достоинством несут свою нелегкую службу. Ежегодно наш регион выполняет плановое задание Генерального Штаба по организации призыва.

В последние годы в оборонной отрасли сделаны важные шаги в части технологического обновления предприятий, расширения линейки выпускаемой продукции. Предприятия региона успешно выполняют гособоронзаказ, наращивают выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Продукция нашего оборонно-промышленного комплекса, конструкторские разработки наших специалистов удостоены самой высокой оценки руководства страны.

«Благодарю защитников Отечества всех поколений за тот пример гражданственности и патриотизма, который вы подаете молодежи, за честное и преданное служение России, весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Желаю здоровья, успехов, благополучия вам и вашим семьям, мира, счастья и добра!», – отметил Евгений Куйвашев.