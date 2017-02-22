Танцоры Свердловской детской филармонии победили на международном фестивале в Берлине

Танцоры Свердловской государственной детской филармонии в пятый раз победили на международном фестивале-конкурсе «Tanzolymp» в Берлине, сообщается на страничке Свердловской государственной детской филармонии.

«Танец - язык мира» - девиз международного берлинского фестиваля, где представлены номинации профессионального балета, а также - «современный/модерн», «народно-характерный» и «эстрадный/джаз». В этом конкурсе участвует более тысячи молодых танцоров от 13 до 26 лет.

Свердловские танцоры ансамбля «Улыбка» завоевали золото в номинации «Народно-характерный танец», они представили уральскую кадрильную пляску «Семёра» и номер «Морская душа», который поставил народный артист РФ Геннадий Минх, а исполняют этот номер юные «моряки».

- Как заметили те, кому посчастливилось увидеть выступление в Берлине, на конкурсном просмотре парни энергетикой «взорвали» зал, и жюри аплодировало, а кто-то и снимал на память. Что приятно, «Морская душа» попала в финальную часть Гала-концерта конкурса — для нас это престижно, - говорят в филармонии.

Кроме того, награда у «Улыбки» есть и за «Эстрадный танец/джаз-танец» - в этой номинации главный балетмейстер ансамбля, руководитель Ольга Журавлева выставила номера молодёжной группы «Септима» хореографа Натальи Лысцовой и «Маэстро» хореографа Сергея Смирнова.

Добавим, что призёром фестиваля «Улыбка» становится уже в пятый раз. В 2014 году ансамбль получил две золотые медали в номинации «Народный танец» и «Современный танец, в 2011 взял золото в номинации «Народный танец», а так же ансамбль заполучил золото в 2008 и 2007 годах.

Фото: Свердловская государственная детская филармония.