В праздники 23-25 февраля в Свердловской области ожидаются плюсовые температуры

Прогноз погоды на праздничные дни с 23 по 25 февраля представил Уральский гидрометцентр. Синоптики обещают плюсовые температуры воздуха и небольшой снег.

В Екатеринбурге23 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, днём мокрый, ночью слабая метель, ночью и утром на дорогах гололедица, температура ночью -1,-3°С, днём +1,+3°С, ветер юго-западный с порывами до 15 м/с. Плюсовые температуры ожидаются также и 24 и 25 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ночью -2,-4°С, днём +1,+3°С, ветер южный, местами с порывами до 14 м/с.

В Свердловской области23 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, пройдёт небольшой снег, ночью на севере местами сильный, в отдельных районах метели, днём мокрый снег, на дорогах гололедица, ночью 0,-5°С, дневные температуры воздуха будут порядка -2, +3°С, ветер юго-западный до 18 м/с. А 24 и 25 февраля - облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем мокрый, утром и днём местами слабые гололёдные явления, ночью -3,-8°С, днём -2,+3°С, южный ветер с порывами до 14 м/с.

Фото: Александр Зайцев.