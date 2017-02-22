Областная газета
Общество 22 февраля 2017, 15:14

В праздники 23-25 февраля в Свердловской области ожидаются плюсовые температуры

Прогноз погоды на праздничные дни с 23 по 25 февраля представил Уральский гидрометцентр. Синоптики обещают плюсовые температуры воздуха и небольшой снег.

В Екатеринбурге23 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, днём мокрый, ночью слабая метель, ночью и утром на дорогах гололедица, температура ночью -1,-3°С, днём +1,+3°С, ветер юго-западный с порывами до 15 м/с. Плюсовые температуры ожидаются также и 24 и 25 февраля: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ночью -2,-4°С, днём +1,+3°С, ветер южный, местами с порывами до 14 м/с.

В Свердловской области23 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, пройдёт небольшой снег, ночью на севере местами сильный, в отдельных районах метели, днём мокрый снег, на дорогах гололедица, ночью 0,-5°С, дневные температуры воздуха будут порядка -2, +3°С, ветер юго-западный до 18 м/с. А 24 и 25 февраля - облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем мокрый, утром и днём местами слабые гололёдные явления, ночью -3,-8°С, днём -2,+3°С, южный ветер с порывами до 14 м/с.

Фото: Александр Зайцев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

К Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Доставка на дом еды ночью: посмотреть.

Услуга доставка цветов: варианты >>

Доставка еды в Истре: читать подробнее на YouDo.