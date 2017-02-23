Оперативные службы Свердловской области в связи с праздниками приведены в повышенную готовность

Режим повышенной готовности введён на период праздников и выходных дней у свердловских спасателей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, на объектах проведения массовых мероприятий будут выставлены временные посты. Организовано дежурство руководителей, созданы оперативные группы для экстренного реагирования на возможные происшествия.

Круглосуточно безопасность будут обеспечивать около 1 тысячи сотрудников МЧС и 330 единиц техники.

Отметим, на специальный режим работы в выходные и праздничные дни ориентированы и сотрудники ГИБДД: уже начиная со вчерашнего дня, 22 февраля, в городах Свердловской области начинаются повсеместные проверки автомашин. Полиция ищет водителей, которые, пренебрегая правилами, решаются садиться за руль в состоянии опьянения. По статистике именно в праздничные дни происходит увеличение числа ДТП с участием нетрезвых водителей.