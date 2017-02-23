В Российской армии появились Войска информационных операций

В составе Вооружённых сил РФ созданы Войска информационных операций. Об этом накануне заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая перед депутатами Государственной думы РФ.

- За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой, - приводит ТАСС слова главы российского оборонного ведомства. - Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной.

Отметим, помимо России, подразделения, в задачи которых входит пропаганда и контрпропаганда, кроме России имеются в армиях США, Италии, Китая, а также создаются во Франции.