До конца выходных свердловчан ждут снег, метели и гололёд

Облачная с прояснениями погода, снегопады, слабые метели и гололёд при небольших колебаниях дневных и ночных температур вокруг нулевой отметки ожидают Свердловскую область по прогнозам синоптиков до конца длинных выходных.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в целом по региону по ночам будет ощутимо прохладно, от -3 до -8 градусов С, а при прояснениях и вовсе до -9... -15 градусов С. В дневное время в большинстве районов Среднего Урала воздух будет прогреваться до -2 ...+3 градусов С, в горах и на севере области, правда, будет холоднее: до -5... -7 градусов С.

Что касается Екатеринбурга, то здесь температурный фон будет более стабильным: ночью -1 ... -3 градуса С, днём +1 ... +3 градуса С.

Ветер будет преобладать южный и юго-восточный 3-9 м/с, временами возможны усиления до 11 м/с и порывы до 15 м/с.