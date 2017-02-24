Сергей Шойгу примет участие в открытии Всемирных военных игр в Сочи

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Сочи для участия в официальной церемонии открытия III Всемирных военных игр, сообщает ТАСС.

- Во время работы в Сочи глава военного ведомства будет наблюдать за соревнованиями, которые проходят в ледовых дворцах и на горнолыжных трассах, - передаёт информагентство слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенков.

Отметим, во Всемирных играх, которые продлятся до 28 февраля, примут участие около 1000 военных спортсменов из 26 стран Европы и Азии, в том числе - государств-членов НАТО. Будет разыграно 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.