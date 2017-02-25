Один человек пострадал в результате взрыва и стрельбы на Уралмаше в Екатеринбурге

24 февраля в 14 ч. 30 мин. во дворе многоквартирного дома на улице Стахановской в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошёл взрыв, прозвучало несколько выстрелов. В результате 35-летний мужчина получил огнестрельное ранение (в щёку), предположительно, из травматического пистолета.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, возле автомобиля «Chevrolet Lacetti» сработала ручная противопехотная граната РГД-5. Водитель иномарки, находившийся в момент взрыва за рулём, к счастью, не пострадал. У машины взрывной волной повреждён кузов, пробито колесо и разбито стекло.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа ОП №15 Екатеринбурга под руководством начальника райотдела полковника полиции Владимира Вдовика, а также представители руководства городского и областного управлений МВД, бойцы спецподразделения СОБР Росгвардии.

– По одной из версий, конфликтная ситуация началась в подъезде дома, затем переместилась во двор, где и произошла развязка. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося – от бытового конфликта до криминальной ссоры. Органы внутренних дел уже нашли женщину, которая находилась вместе с потерпевшим. Её доставили в райотдел и сейчас опрашивают на предмет выяснения более подробных и точных обстоятельств ЧП. По данному факту сотрудники полиции из подразделения дознания территориального ОВД возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ – незаконный оборот оружия и по статье 213– хулиганство с использованием оружия, – пояснил Валерий Горелых.