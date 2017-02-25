Областная газета
Общество 25 февраля 2017, 16:02

В Ревде три бродячие собаки напугали двоих малышей и вынудили их спрятаться на горке

На детскую площадку в Ревде забежали три бродячие собаки. Они напугали двоих маленьких детей, которые вынуждены были спрятаться на горке и ждать ухода опасных животных. По этому поводу прокуратура Ревды начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка организована «в связи с возможным бездействием уполномоченных органов города по организации отлова безнадзорных собак». В частности, особое внимание будет уделено исполнению в муниципалитете контрактов по отлову бездомных животных.

Одновременно прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил подчинённым провести подобные проверки на всей территории Среднего Урала.

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