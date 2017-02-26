В Верхнем Тагиле командированный из Хакасии набросился с ножом на соседа по комнате

В Верхнем Тагиле 25-летний командированный из Хакасии набросился с ножом на 33-летнего соседа по комнате из-за личных неприязненных отношений. Пострадавший доставлен в приёмный покой с ранением в области грудной клетки, нападавший задержан полицейскими Кировграда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Медики оценивают состояние здоровья потерпевшего как стабильно тяжёлое. Сотрудники полиции устанавливают подробные обстоятельства происшествия. Подозреваемого заключили под стражу.

- Нападавшим на соседа по общежитию оказался временно проживающий на Среднем Урале ранее не судимый житель Республики Хакасия, командированный для работы на коммерческом предприятии. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что с потерпевшим он временно проживает в одной комнате общежития, конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия).