Для свердловчан проведут открытые уроки «Русский по средам»

Для подготовки к образовательной акции «Тотальный диктант», который назначен на 8 апреля, Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи (ул. К. Либкнехта, 8) уже сейчас организует подготовительные курсы по русскому языку.

В программу включены правила, характерные для «Тотального диктанта», поэтому у слушателей будет больше шансов получить положительную оценку.

Уроки будут организованы для всех слушателей, без возрастных ограничений. Отметим, что библиотека выбрана одной из основных площадок проведения будущего диктанта.

Занятия на курсах будут проводиться по средам. Первое занятие клуба «Русский по средам» состоится 1 марта в 19.30. Вход свободный. Телефон для справок: 8 (343) 371-19-12.

Фото: Алексей Кунилов