Областная газета
Спорт 1 марта 2017, 12:42

У "Автомобилиста" появится собственный фарм-клуб

Директор хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков заявил, что у команды появится собственный фарм-клуб. Он будет выступать во втором по силе российском чемпионате - ВХЛ.

- Мы планируем в следующем сезоне создать свой фарм-клуб, который будет выступать в ВХЛ. Команда будет создана на базе "Горняка" из Учалы. В ней будут играть те, кто по возрасту преодолел возрастной барьер МХЛ, при этом хоккеисты будут полностью находиться в системе клуба. При первой же необходимости Владимир Крикунов сможет использовать этих игроков в основной команде, при этом они будут иметь постоянную игровую практику в ВХЛ, это поможет им совершенствоваться, - отметил Максим Рябков.

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