Областная газета
Спорт 1 марта 2017, 22:45

Сергей Карякин преодолел "ралли" Париж-Екатеринбург и получил звание "Мастер спорта"

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, выигравший ралли-рейд "Дакар", доставил свой квадроцикл в Екатеринбург. Его он оставит на память о долгожданной победе.

Сергей Карякин, ралли-марафон Дакар, квадроциклист, квадроцикл

- Он вернулся домой! Спасибо ему за верную службу. Оставлю этот квадрик себе на долгую память! - Написал Сергей на своей странице в Контакте. 

По приезде в столицу Урала Сергея ждал приятный сюрприз: гонщик получил звание "Мастер спорта".

- Друзья! Наконец, свершилось! "Мастер спорта". Спасибо всем, кто оказывал поддержку, переживал, помогал. Отдельное спасибо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: после встречи с ним дело резко сдвинулось! А также Суриной Марии за оперативную работу и человеческое отношение. Хотел бы поблагодарить Олега Крупина, он оказывал максимальную поддержку в получении звания с давних времён. Спасибо Щербину Сергею Кузьмичу, - написал Карякин на своей странице в facebook.

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