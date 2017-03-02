Численность населения Екатеринбурга за февраль увеличилась на 1300 человек

За прошедший месяц екатеринбуржцев стало больше на 1 тыс. 345 человек. На 1 марта 2017 года численность населения уральской столицы составляет 1 млн 496 тыс. 475 граждан, по данным АИС "Муниципальный регистр населения".

К 1 марта нынешнего года в городе 56% процентов населения составляют женщины и 44% - мужчины. Самый населённый район города - Орджоникидзевский, где проживает пятая часть граждан (21%). Далее в порядке убывания следуют Чкаловский (17%), Верх-Исетский и Кировский (по 15%), Ленинский (14%), Октябрьский (10%) и Железнодорожный (9%) районы.

По данным АИС "Муниципальный регистр населения", чаще всего родители называют своих сыновей: Артём, Михаил, Александр, Максим, Дмитрий. Для новорождённых девочек екатеринбуржцы выбирают имена Мария, Виктория, София, Анна, Алиса.

Напомним, за январь нынешнего года численность населения Екатеринбурга сократилась почти на 6 тыс. человек, екатеринбуржцев стало меньше полутора миллионов. Соотношение граждан по полу и распределение по районам не изменились по сравнению с первым месяцем 2017 года.